Sky: Борис Джонсон может приостановить работу парламента для реализации Brexit без сделки

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон и его сторонники рассматривают возможность приостановки работы парламента для реализации выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News .

Согласно его источникам, для реализации задуманного планируется, что королева Елизавета II произнесет свою тронную речь в начале ноября, открыв новую парламентскую сессию тогда, когда страна уже покинет ЕС.

"Рассматривается ряд идей, в том числе и эта", - сказал один из представителей лагеря Джонсона.

Sky News ранее информировал, что около 30 депутатов правящей в Великобритании Консервативной партии во главе с министром финансов Филипом Хаммондом планируют помешать выходу страны из ЕС без соглашения об условиях Brexit. Источники телеканала отметили, что группа в течение ближайших недель намерена установить дату, когда депутаты будут контролировать повестку дня Палаты общин, чтобы получить возможность провести законодательную инициативу, которая не допустит "жесткого" Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами.

В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.