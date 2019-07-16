ЕС и НАТО поздравили фон дер Ляйен с утверждением на посту главы Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Дональд Туск поздравили министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен с ее утверждением на посту главы Еврокомиссии (ЕК). Свои поздравления лидеры обеих организаций разместили в Twitter. Ранее депутаты Европарламента на сессии в Страсбурге утвердили кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на 2019-2024 годы с минимальным перевесом - за нее проголосовали 383 депутата при необходимых 374 голосах.

"Поздравляю с избранием на пост главы Еврокомиссии, - написал Солтенберг. - Ваше глубокое знание НАТО (полученное на посту министра обороны ФРГ - прим. ТАСС) хорошо послужит нам в деле дальнейшего сближения Европы и Америки. С нетерпением жду возможности работать с вами".

В свою очередь, Дональд Туск подчеркнул, что фон дер Ляйен является "самым достойным кандидатом на эту должность". Свои поздравления избранной главе ЕК также озвучили уходящая глава вешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини и и.о. премьера Бельгии Шарль Мишель, который 1 ноября сменит Дональда Туска на посту председателя Евросовета.

Все руководство ЕС официально сменится с 1 ноября, когда завершатся полномочия нынешней ЕК под руководством Жан-Клода Юнкера. Сразу же после избрания фон дер Ляйен должна немедленно приступить к формированию нового состава ЕК на 2019-2024 годы. По одному кандидату на посты еврокомиссаров должна представить каждая из 28 стран ЕС, затем глава ЕК распределит между ними портфели. После этого полный состав ЕК должен быть утвержден Европарламентом в начале осени.

Ранее, выступая перед Европарламентом глава Минобороны ФРГ обозначила приоритетные для себя направления в случае избрания на высокую должность. Она упомянула борьбу с климатическими изменениями, укрепление экономики, противодействие нелегальной иммиграции. Особое внимание кандидат намерена уделить обеспечению гендерного равенства в ЕС и защите женщин от насилия. Фон дер Ляйен отметила что НАТО должна сохранить ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности.