Парламент Франции окончательно утвердил законопроект о реконструкции Нотр-Дама

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания (нижней палаты) Франции проголосовали за принятие законопроекта о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Трансляция заседания, на котором проходило итоговое обсуждение законопроекта, велась на сайте Нацсобрания.

"Благодаря этому закону Франция получит возможности для образцового восстановления Нотр-Дама", - заявил министр культуры Франк Риестер, выступая на заседании. Проект поддержал 91 из 132 депутатов, восемь выступили против, еще 33 воздержались.

Текст, принятый сегодня, предусматривает возможность отмены на основе ордонансов (президентских и правительственных декретов) целого ряда существующих законодательных правил и ограничений, относящихся к сфере строительных и реставрационных работ. После продолжительных дебатов правительство согласилось исключить из итогового текста упоминание об исключениях в виде рекламы на брезентовых полотнах, закрывающих сгоревшую крышу, а также пункты вроде отказа от предварительного обследования места строительных работ археологами и продолжительности получения разрешений на временные постройки. Вопросы городского планирования, дорожной инфраструктуры и соблюдения норм экологии будут решаться именно посредством ордонансов.

Проект закона задним числом одобряет общенациональную кампанию по сбору средств на восстановление собора, начатую 16 апреля, а также регулирует использование пожертвований. Частные инвесторы, которые внесут до €1 тыс. в общий фонд, получат налоговый вычет в размере 75% от размера пожертвования. Несмотря на то, что крупные компании обещали выделить в общей сложности около €850 млн, на текущий момент несколькими специализированными фондами собрано лишь 10% от этой суммы, предупредил Риестер.

Отдельно предусмотрено создание госструктуры, которая будет "осуществлять ведение работ, их координацию, проведение разработок и исследований, осуществление мер по защите памятника и его реставрации". В этой структуре будет сформирован научный комитет, состав которого будет определен соответствующим декретом. Возглавит новую структуру генерал французской армии Жан-Луи Жоржелен, с 2006 по 2010 год возглавлявший Главный штаб Вооруженных сил Франции.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.