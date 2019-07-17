СМИ: власти Малайзии разочарованы ходом расследования по делу MH17

ТАСС, 17 июля. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство ходом расследования по делу о крушении Boeing-777 на Украине в июле 2014 года.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

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Об этом в среду сообщает газета The Star.

"Мы разочарованы, потому что все еще не знаем, кто несет ответственность за запуск ракеты", - заявил премьер во время своего выступления, посвященного годовщине трагедии.

Ранее Махатхир Мохамад раскритиковал результаты работы Совместной следственной группы по делу о катастрофе рейса MH17, назвав их политизированными и антироссийскими.