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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Полиция Грузии задержала еще троих человек по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси

Всего по делу о беспорядках проходят 12 человек

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали еще троих человек по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси у здания парламента 20-21 июня. Об этом в среду заявил представитель ведомства Мамука Челидзе на брифинге.

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"Следствие установило, что 20-21 июня на прилегающей к парламенту территории во время развивающихся там событий указанные лица участвовали в групповом насилии. Они с использованием разных предметов нападали на полицейских, оказывали им сопротивление и организованно, штурмом, пытались ворваться в здание парламента", - сказал Челидзе, добавив, что возраст задержанных колеблется от 25 до 45 лет.

Всего по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси проходят 12 человек, в том числе и депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Все обвиняемые взяты судом под стражу кроме Мелии, для которого Тбилисский городской суд в начале июля избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения.

Все фигуранты обвиняются в "Организации группового насилия, руководстве и участии в нем" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

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