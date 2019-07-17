МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации в связи с решением суда в Москве продлить арест всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного задержания до 24 октября 2019 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте.

В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства считают, что такие действия являются "грубым нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом".

Лефортовский суд Москвы 17 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.