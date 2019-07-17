Глава МВД Грузии дал показания по делу о разгоне митинга в Тбилиси 20 июня

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Следователи Генпрокуратуры Грузии в среду опросили главу МВД Георгия Гахарию по делу о разгоне митинга у здания парламента в Тбилиси 20 июня. Об этом сообщил сам Гахария журналистам после опроса.

"Вам известно, что Генеральная прокуратура расследует возможное превышение полномочий со стороны работников (силовых ведомств - прим. ТАСС). Вопросов было много, на которые соответственно я и ответил", - сказал он.

Отставка Гахарии является теперь единственным требованием митингующих, которые до сих проводят акции протеста у парламента. Митингующие, а также оппозиция обвиняют главу МВД в применении непропорциональной силы к демонстрантам. Сам Гахария считает, что сегодня важным является забота о пострадавших во время разгона митинга 20 июня. Двое из них, по официальным данным, еще остаются в больнице.

Генпрокуратура Грузии расследует дело о возможном превышении служебных полномочий, по этому делу задержаны два сотрудника спецназа.

Поводом проведения масштабных митингов 20 июня стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом ассамблеи, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.