Мэй заявила о безальтернативности иранской ядерной сделки

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом она заявила в среду в ходе выступления в Королевском институте международных отношений.

"Точно так же, как мы стремимся отстоять трудом добытое Парижское соглашение по климату, я также считаю, что мы должны сохранить таким же трудом достигнутый СВПД - ядерную сделку с Ираном, независимо от того, с какими вызовами она сталкивается", - сказала она.

"Конечно, есть те, кто опасается снятия санкций в отношении страны, которая продолжает вести дестабилизирующую деятельность по всему региону <...> Однако нравится нам это или нет, компромиссная сделка остается лучшим способом, чтобы добиться результата, к которому мы все в конечном счете стремимся - не допустить появления у Ирана ядерного оружия", - добавила британский премьер.

СВПД был согласован Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств в рамках ядерной сделки и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. После власти Ирана заявили, что с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения своих обязательств в рамках СВПД. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран сверх того уровня, который предусмотрен ядерной сделкой (3,67%). Также власти Ирана заявили, что в интересах развития мирной ядерной энергетики страны начнут обогащать уран до 5% (такой уран необходим для использования на АЭС "Бушер").