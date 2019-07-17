Минобороны Великобритании пояснило цель переброски фрегата HMS Kent в Персидский залив

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании уточнило, что направит фрегат HMS Kent в район Персидского залива для защиты британских интересов и обеспечения свободы судоходства на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Мы сожалеем, что информация относительно заранее запланированной переброски танкера RFA Wave Knight была объединена с направлением HMS Kent в [Персидский] залив, - приводит агентство заявление британского Минобороны. - Мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении деэскалации [напряженности] в регионе и будем соответствующим образом действовать, чтобы защитить интересы Великобритании и обеспечить свободу судоходства".

"Переброска HMS Kent в Персидский залив, которая состоится позднее в этом году, призвана подтвердить, что в море у нас есть корабль, который будет соответствовать этим целям", - указали в оборонном ведомстве.

Министерство информировало во вторник, что Лондон направит в район Персидского залива фрегат HMS Kent и вспомогательное судно ВМС королевства танкер RFA Wave Knight. В распространенном сообщении при этом было отмечено, что это давно запланированный шаг, не связанный напрямую с обострением отношений между Великобританией и Ираном.

В настоящий момент в регионе Персидского залива находится 7 кораблей и вспомогательных судов ВМС Великобритании. Это HMS Duncan и фрегат HMS Montrose, десантное судно RFA Cardigan Bay, а также 4 корабля противоминной обороны: HMS Ledbury, HMS Blyth, HMS Brocklesby и HMS Shoerham. Они участвуют в долгосрочной британской операции KIPION, задачей которой являются обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе, поддержание свободной торговли, борьба с пиратством и контрабандой наркотиков. В ней участвуют около 1,2 тыс. британских военных, включая подразделение морской пехоты.