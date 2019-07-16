Британия направит в Персидский залив еще один корабль ВМС и вспомогательный танкер

ТАСС, 16 июля. Военно-морские силы Великобритании намерены разместить фрегат HMS Kent и танкер вспомогательного флота RFA Wave Knight в Персидском заливе. Такие данные содержатся в обновленном во вторник на сайте Минобороны списке британских кораблей, присутствующих в регионе.

Планируется, что танкер начнет выполнять задачи в заливе уже в начале августа. Фрегат прибудет на место назначения позже и заменит на боевом дежурстве эскадренный миноносец HMS Duncan. При этом размещение кораблей не связано с напряженностью в регионе, следует из публикации ведомства. Минобороны отмечает, что решение принято в рамках миссии Kipion по обеспечению безопасного прохождения нефтяных и торговых судов через Персидский залив, начавшейся еще в 1980-х гг.

Ранее стало известно о планах Лондона направить в регион миноносец HMS Duncan. Он должен заменить участвовавший в недавнем инциденте в заливе фрегат HMS Montrose, которому предстоит плановое обслуживание и смена экипажа.

В минувшую среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По информации Министерства обороны Соединенного Королевства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять, и безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage в итоге обеспечил HMS Montrose. Глава британского Минобороны Пенни Мордонт заявила об обеспокоенности британской стороны действиями Ирана и призвала Тегеран сделать шаги, которые бы способствовали ослаблению напряженности в регионе Персидского залива.