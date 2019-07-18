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Дело Ассанжа и WikiLeaks

DM: Ассанж не стал обжаловать приговор о заключении за нарушение условий освобождения

Апелляционный суд отменил запланированное на 23 июля слушание, сообщила газета

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляционной жалобы, которую он подал в июне на вынесенное 1 мая судом решение о его приговоре к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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Об этом в четверг сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, Апелляционный суд в этой связи отменил запланированное на 23 июля слушание.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.

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