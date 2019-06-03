США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. В чем обвиняют основателя WikiLeaks

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 июня 2019 года окружной суд Упсалы в Швеции решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об обвинениях в его адрес и преследовании.

Джулиан Ассанж

Уроженец Австралии Джулиан Ассанж (родился в 1971 году) присоединился к группе хакеров еще в 1980-е годы, выбрав себе ник Mendax (от оксюморона древнеримского поэта Горация Splendide Mendax, что значит "благородный лжец" или "великолепный обманщик"). Вместе с друзьями он создал организацию International Subversives ("Международные диверсанты"). В 1996 году он был осужден за взлом сервера канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks и приговорен к штрафу в 2,1 тыс. австралийских долларов (около $1,3 тыс.). Впоследствии сменил несколько профессий в сфере IT.

В 2006 году основал сайт WikiLeaks, с целью публикации секретной информации, полученной из анонимных источников. В 2010 году, чтобы гарантировать конфиденциальность информаторов и редакторов WikiLeaks, Ассанж решил перенести сервер сайта в Швецию, так как законодательство этой страны обеспечивает надежную защиту анонимности пользователей. Там же планировал получить вид на жительство.

Обвинения и преследования

В 2010 году после публикации сайтом конфиденциальных документов Госдепа и Пентагона в США началось расследование в отношении Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже от 1917 года (в качестве максимального наказания предусматривает смертную казнь).

25 августа 2010 году против Ассанжа началось расследование по заявлению двух шведок, обвинивших его в сексуальных домогательствах. 8 ноября 2010 года Стокгольмский окружной суд вынес постановление о его задержании.

Опасаясь экстрадиции из Швеции в США, Ассанж уехал в Лондон.

30 ноября 2010 года ордер на его арест выдал Интерпол, 2 декабря - Европол.

7 декабря 2010 года Ассанж был задержан в Великобритании по запросу Швеции, но на время рассмотрения запроса об экстрадиции был отпущен под залог в £240 тыс. В ожидании суда он находился под подпиской о невыезде.

24 февраля 2011 году суд вынес решение о его выдаче шведским властям, а 19 июня 2012 года Верховный суд Великобритании отклонил апелляции адвокатов Ассанжа.

В тот же день основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора, где попросил политического убежища.

В августе 2015 года в Швеции следствие по трем из четырех заведенных в отношении Ассанжа дел было прекращено в связи с истечением срока давности. Расследование по четвертому - об изнасиловании - было приостановлено 19 мая 2017 года, ордер на арест утратил силу. При этом прокуратура Швеции заявила, что если подозреваемый окажется доступен для правосудия до августа 2020 года, то расследование может быть возобновлено.

16 августа 2012 года президент Эквадора Рафаэль Корреа удовлетворил просьбу Ассанжа о политическом убежище. Шведский МИД вызвал посла Эквадора для того, чтобы выразить ему недовольство.

В тот же день Лондон заявил, что рассматривает возможность применения закона 1987 года, который позволяет отзывать дипломатический иммунитет посольства. Тогда же власти Великобритании отказались от намерения штурмовать посольство, но заявили, что не позволят Ассанжу покинуть страну, так как не видят законных причин для предоставления ему политического убежища и дипломатической защиты со стороны Эквадора. У посольства было установлено круглосуточное дежурство полицейских (охрана была снята в октябре 2015 года).

В декабре 2017 года Джулиан Ассанж получил эквадорское гражданство. Однако вскоре отношение к нему изменилось. Новый президент Ленин Морено назвал его "камнем в ботинке", доставшимся от предыдущих властей. В марте 2018 года Ассанж был лишен доступа к интернету за "невыполнение письменного обещания не распространять сообщения, представляющие собой вмешательство в дела других стран". Кроме того, было введено правило, по которому все желающие с ним увидеться должны были раскрывать данные о своих учетных записях в соцсетях, серийные номера смартфонов и планшетов.

В марте 2019 года в Эквадоре разгорелся скандал с участием президента страны Ленина Морено, которого заподозрили в связях с зарегистрированной в Панаме офшорной компанией INA Investment. Правительство страны обвинило в утечке информации WikiLeaks, хотя организация настаивает, что подобные документы на портале не публиковались. В начале апреля стали поступать сведения о скором лишении Ассанжа политического убежища, однако МИД Эквадора назвал их слухами.

11 апреля 2019 года примерно в 4:27 по эквадорскому времени (12:27 мск) президент Морено сообщил в своем Twitter о решении лишить Ассанжа политического убежища, объяснив это тем, что тот многократно "нарушал международное правило не вмешиваться во внутренние дела других государств".

Уже в 10:36 по британскому времени (12:36 мск) Джулиана Ассанжа задержали на территории посольства, куда, как сообщает Wikileaks, полицейских "пригласил" посол.

11 апреля в США было обнародовано обвинение в отношении Ассанжа (выдвинуто еще 6 марта 2018 года) в сговоре в 2010 году с американским военнослужащим Брэдли Мэннингом (в 2013 году приговорен к 35 годам тюрьмы, помилован в 2017 году) с целью получения и распространения секретной информации Пентагона. По нему Ассанжу грозит до пяти лет лишения свободы.

В тот же день в Великобритании Вестминстерский суд признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог.

1 мая Королевский суд Великобритании приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы. Согласно информации, предоставленной британскими властями шведской прокуратуре, Джулиан Ассанж может быть досрочно освобожден через 25 недель.

2 мая прошли слушания по делу о его экстрадиции в США.

13 мая решение о возобновлении уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах приняла шведская прокуратура.

20 мая Швецией был направлен запрос в суд о его заочном аресте.

23 мая Минюст США предъявил основателю Wikileaks 17 новых обвинений. Ему вменяются "преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре. Согласно заявлению Минюста, в случае обвинительного приговора, ему грозит максимум десять лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, кроме одного, который касается заговора с целью взлома компьютеров, за что ему грозит максимум пять лет заключения.