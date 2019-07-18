Зариф обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг задержанного танкера Grace 1

ТАСС, 19 июля. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся с визитом в Нью-Йорке, провел в четверг встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщило агентство IRNA .

По его данным, стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг задержания властями Гибралтара танкера Grace 1 по подозрению в перевозке иранской нефти в Сирию. Как отмечает IRNA, в Иране данный арест считают незаконным. Также, по данным агентства, Зариф и Гутерриш обсудили ряд вопросов, касающихся ближневосточного региона, включая развитие событий в Сирии, Йемене и Афганистане.

Власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) задержали 4 июля танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, на борту находились 28 членов экипажа - граждане Индии, Пакистана и Украины.

В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.