США продолжают работу над созданием коалиции по защите судоходства в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают работу над созданием международной коалиции Sentinel, которая занялась бы обеспечением свободы судоходства в регионе Персидского залива, однако для успеха необходимо активное участие международных партнеров США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Центрального командования Вооруженных сил США.

"СЕНТКОМ работает над международной морской операцией Sentinel, чтобы усилить наблюдение и обеспечение безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке для обеспечения свободы судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива", - сообщается в документе. Целью операции, согласно заявлению, является "содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода [судов] и деэскалации в международных водах в Персидском заливе, Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также Оманском заливе".

"Представители США продолжают координацию с союзниками и партнерами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке относительно деталей и средств, необходимых для операции Sentinel, чтобы обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути", - отмечает СЕНТКОМ. "Хотя Соединенные Штаты обязались поддержать эту инициативу, для ее успеха необходимы вклад и участие региональных и международных партнеров", - подчеркивает командование.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel, которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку.