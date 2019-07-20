МИД Британии считает, что Иран становится на опасную тропу дестабилизирующего поведения

Хант также напомнил о том, что накануне вечером он пригрозил Тегерану "взвешенным, но решительным" ответом на совершенные им действия. "Мы пытались найти пути решения проблемы Grace 1, но обеспечим безопасность нашего судоходства", - подчеркнул Хант.

"Вчерашние действия в Персидском заливе демонстрируют тревожные признаки того, что Иран, возможно, выбирает опасную тропу незаконного и дестабилизирующего поведения после законного ареста Гибралтаром нефти, предназначавшейся для Сирии", - написал он.

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант полагает, что власти в Тегеране становятся на тропу опасных действий, дестабилизирующих международную ситуацию в ответ на задержание в Гибралтаре танкера Grace 1, которое, по мнению министра, было осуществлено на законных основаниях. Об этом руководитель Форин оффиса заявил в субботу в Twitter , комментируя ситуацию вокруг задержания двух британских судов в Ормузском проливе, соединяющим Персидский и Оманский заливы.

Арест танкера в Гибралтаре

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США, однако главный министр Гибралтара Фабиано Пикардо впоследствии подчеркивал, что данное решение власти Гибралтара приняли самостоятельно.

После задержания этого танкера официальный Лондон предупредил судоходные компании страны о потенциальной угрозе ареста Ираном британских судов в качестве меры возмездия в ответ на историю с Grace 1. 10 июля телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные чсти ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Впрочем, по информации министерства обороны Соединенного Королевства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять, а безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage в итоге обеспечил британский военный корабль Montrose.

Британские суда в Персидском заливе

17 июля Министерство обороны Великобритании сообщило, что направит в район Персидского залива фрегат Kent для защиты британских интересов и обеспечения свободы судоходства на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном. В этом заливе, помимо уже упомянутого фрегата Montrose находятся еще шесть кораблей и вспомогательных судов ВМС Великобритании. Это эсминец Duncan, десантное судно Cardigan Bay, а также четыре корабля противоминной обороны: Ledbury, Blyth, Brocklesby и Shoreham.

Они участвуют в долгосрочной британской операции KIPION, задачей которой являются обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе, поддержание свободной торговли, борьба с пиратством и контрабандой наркотиков. В ней участвуют около 1,2 тыс. британских военных, включая подразделение морской пехоты.