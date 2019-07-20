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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Судовладелец заявил, что танкер Stena Impero не был вовлечен в инциденты с другими судами

Как отметил глава компании Stena Bulk Эрик Хонелл, танкер "был пустым"

СТОКГОЛЬМ, 20 июля. /ТАСС/. Британский нефтяной танкер Stena Impero, задержанный в пятницу властями Ирана в Ормузском проливе, не был вовлечен в инциденты с другими судами и находился в международных водах. Об этом в субботу в интервью Шведскому радио заявил глава компании - владельца танкера Stena Bulk Эрик Хонелл. Штаб-квартира концерна находится в городе Гётеборг.

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"Насколько нам известно, мы не были вовлечены в какие-либо инциденты. Мы находились в международных водах в течение всего периода времени и следовали всем установленным правилам судоходства", - отметил он.

По его словам, танкер был пустым. "Он был пустым и находился на пути в этом районе для загрузки, пояснил Хонелл. - Это не упрощает ситуацию, но если на борту есть груз, то в ней участвует еще одна сторона".

Последний контакт компании с командой, которая состоит из 23 человек из Литвы, Индии, России и Филиппин, был вчера в 18:00 мск. "Мы поддерживаем контакты со шведскими и британскими властями, чтобы, с одной стороны, подтвердить, что с нашей командой все в порядке, а с другой, конечно, найти решение, чтобы судно было как можно скорее отпущено, - подчеркивает он. - В этой ситуации важней всего убедиться, что все в порядке у экипажа. У нас нет причин верить во что-то иное, но хотелось бы, чтобы это было подтверждено надежными источниками".

Как сообщило 19 июня агентство IRNA, танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Позднее власти Ирана заявили, что танкер было вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном, все 23 члена экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.

Теги
ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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