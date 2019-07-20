МИД Испании призвал власти Ирана освободить задержанный танкер

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Власти Испании призывают Иран освободить шедший под британским флагом танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД королевства.

"Правительство Испании осуждает задержание судна Stena Impero", - отметили в министерстве, призвав "иранские власти освободить его как можно скорее". В МИД также обратили внимание на "необходимость избегать любых решений, которые усиливают напряженность в регионе".

В пятницу агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

4 июля власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) задержали шедший под флагом Панамы танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. После этого официальный Лондон предупредил судоходные компании страны о потенциальной угрозе ареста Ираном британских судов в качестве меры возмездия в ответ на задержание Grace 1.