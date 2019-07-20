Хант заявил Зарифу о разочаровании тем, что Иран не сдерживает своих обещаний

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант считает, что Иран не сдержал своего обещания поспособствовать ослаблению напряженности в регионе Персидского залива, которое неделю он назад дал британским властям. Об этом он заявил в субботу в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, о котором руководитель Форин оффиса сообщил в Twitter .

"Только что переговорил с иранским министром иностранных дел Зарифом и выразил крайнее разочарование тем, что, заверив меня в прошлую субботу в том, что Иран хочет ослабить напряженность в сложившейся ситуации, они повели себя прямо противоположным образом", - информировал Хант.

Он добавил, что не слова, а только дела могут способствовать разрешению возникших проблем в зоне Персидского залива.

"Британские суда должны быть и будут взяты под защиту", - констатировал руководитель Форин оффиса, который пытался дозвониться до Зарифа еще в пятницу, но не сумел этого сделать, поскольку глава иранского МИД находился в том момент в самолете.

В пятницу Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал и доставил в иранский порт Бендер-Аббас британский танкер Stena Impero. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

Как сообщили корреспонденту ТАСС во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства, для объяснения этого инцидента сегодня в британский МИД был вызван поверенный в делах Ирана Мохсен Омидземени.