Лондон утверждает, что британский танкер при его задержании Ираном находился в водах Омана

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Британский танкер Stena Impero во время своего задержания иранской стороной находился в водах не Ирана, а Омана. Об этом заявили в субботу в раздельных интервью телеканалу Sky News министр обороны Соединенного Королевства Пенни Мордонт и министр иностранных дел Джереми Хант.

"Совершенно ясно, что судно находилось в оманских водах. Эти действия носили враждебный и агрессивный характер", - сказала Мордонт. По ее словам, Великобритания должна сохранить открытость морских путей в Ормузском проливе, через который, по ее словам, ежесуточно проходят до 30 британских кораблей, разбросанных на расстоянии сотен морских миль друг от друга. И чтобы обеспечить их безопасность, властям Соединенного Королевства, как подчеркнула Мордонт, надлежит поддерживать сотрудничество со своими международными партнерами, а также собственно с торговыми судоходными компаниями.

В свою очередь, Хант заявил о том, что из состоявшегося в субботу "очень долгого разговора" со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также из заявлений иранской стороны, он понял, что Тегеран рассматривает задержание британского танкера как возможность "ответить ударом на удар" после того, как в Гибралтаре был задержан танкер Grace 1. Однако, по мнению главы британского МИД, попытки поставить два этих инцидента на одну доску являются неуместными.

"Нет ничего более далекого от истины: ведь Grace 1 был законным путем задержан в водах Гибралтара, потому что он вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС, и поэтому власти Гибралтара действовали надлежащим образом и в рамках закона. А Stena Impero была захвачена в оманских водах, что явно противоречит международному праву, а затем его заставили направиться в Иран. Это совершенно неприемлемые действия, которые поднимают очень серьезные вопросы, в отношении британского и международного судоходства в Ормузском проливе", - подчеркнул дипломат.

Хант сделал это заявление по окончании заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra, который собирается для обсуждения ситуации в регионе Персидского залива уже второй день кряду. Министр пообещал, что рассмотренные на комитете предложения по защите британских и международных торговых перевозок будут в понедельник изложены в британском парламенте. "Нашим приоритетом остается поиск возможностей ослабить напряженность, поэтому я поддерживаю контакты с министром иностранных дел Ирана, поэтому в Гибралтаре осуществляются надлежащие правовые процедуры. Но мы должны увидеть, что такой же надлежащий процесс будет происходить и в Иране", - резюмировал глава британского МИД.

Задержание британского танкера

В пятницу Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал и доставил в иранский порт Бендер-Аббас британский танкер Stena Impero. Согласно заявлению КСИР, судно было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки.

Как сообщили корреспонденту ТАСС во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства, для объяснения этого инцидента в британский МИД в субботу был вызван поверенный в делах Ирана Мохсен Омидземени.