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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела киевскими силовиками

Огонь был открыт по Первомайску, еще четверо человек ранены
Первомайск Красильников Станислав/ТАСС, архив
Описание
Первомайск
© Красильников Станислав/ТАСС, архив

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, четверо ранены в результате обстрела Первомайска в Луганской народной республике со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в администрации города.

"Мощный минометный обстрел города со стороны киевских силовиков начался около 19:00 и продолжается до сих пор. Один человек погиб, четверо ранены, в том числе ребенок 3,5 лет", - сообщил агентству Луганскинформцентр представитель администрации.

По данным властей, несколько домов в городе загорелись в результате обстрела.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта, но в ту же ночь его нарушили украинские силовики. Участникам Контактной группы на встрече в Минске 17 июля удалось договориться о новом перемирии. Режим тишины должен быть установлен с 21 июля.

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