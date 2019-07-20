Генпрокуратура ЛНР: число раненых при обстреле Первомайска достигло семи человек

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Количество раненых при обстреле Первомайска со стороны украинских силовиков достигло семи человек, одна женщина погибла. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Луганской народной республики.

"В результате обстрела Первомайска погибла женщина, получили ранения семь человек, в том числе ребенок 2015 года рождения", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.

"Раненая девочка в возрасте 3,5 лет доставлена в реанимационное отделение Стахановской больницы с ранением головы", - уточнили в Генпрокуратуре. По ее данным, город полностью обесточен.

Украинские силовики открыли огонь по городу около 19:00. По предварительным данным, обстрел ведется из минометов.