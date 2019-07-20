В Пентагоне видят в доктрине России вызовы американской концепции ядерного сдерживания

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США усматривает в военной доктрине России вызовы концепции ядерного сдерживания, принятой Вашингтоном. С таким утверждением выступил в субботу заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция велась на сайте организаторов форума.

Замглавы Пентагона упрекнул Россию в наращивании тактического ядерного оружия в то время, как США, по его словам, "не производили новых ядерных вооружений в течение десятилетий". "Мы модернизируем наши средства ядерного сдерживания, так как эти средства должны быть основополагающими и боеспособными. Мы также изучаем, на каком участке создаются помехи и брошен вызов этой системе сдерживания", - пояснил он.

"Мы считаем, что такой вызов исходит от российской доктрины, в которой, на наш взгляд, выражается уверенность в том, что они [россияне] могут применять против США и их союзников небольшие ядерные вооружения без опаски столкнуться с адекватным ответом, - утверждал Руд, обосновав таким образом необходимость модернизации некоторых американских ядерных вооружений. Он в очередной раз озвучил утверждения Вашингтона о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы обеспокоены будущим и взаимодействуем с остальными сторонами с целью убедить китайцев и россиян в том, что их подходы не стабилизируют ситуацию и не приведут к желаемой ими системе безопасности. Мы, где возможно, сотрудничаем в поиске решения таких вопросов, как сохранение ДСНВ [Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году] и других договоров в ядерной области. Нам придется делать это вместе", - добавил Руд.