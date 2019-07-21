Сопредседатель "Оппозиционной платформы" Бойко проголосовал за мир и стабильность в стране

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду.

"Остановите войну, остановите тарифный беспредел, сделайте нормальной человеческую жизнь - с этим наказом я пришел сюда", - сказал он в воскресенье журналистам.

Бойко подчеркнул, что именно этого хотят миллионы украинцев, и пообещал воплотить их надежды. "Я убежден, что в стране все будет хорошо. Страна станет на нормальные рельсы, закончится эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми. Я настроен оптимистично", - заключил он.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Согласно последним опросам, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает вторую позицию, за нее готовы проголосовать 15,1% избирателей. Лидером кампании является президентская партия "Слуга народа" с 42,5%, Третье и четвертое места занимают партия "Европейская солидарность" (8,1%) и "Батькивщина" (7,6%). Остальные партии, согласно социологическим опросам, не преодолевают пятипроцентный проходной барьер в Раду.