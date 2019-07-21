Пункт пропуска "Майорское" в Донбассе возобновил работу после сообщения о минировании

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе возобновил работу после проверки информации о минировании. Об этом в воскресенье сообщил советник Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На место были вызваны группы для разминирования и проверки данной информации [о минировании], однако она не подтвердилась, уже в 09:30 контрольные операции возобновились, теперь люди могу пресекать там линию разграничения", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье.

Ранее КПВВ "Майорское" на линии разграничения в Донбассе приостановил пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут" из-за сообщения о минировании. Все гражданские лица, которые находились в пункте пропуска, и пограничники были эвакуированы.

Между Украиной и ДНР в настоящее время действуют четыре пропускных пункта: "Горловка" - "Майорское", "Еленовка" - "Новотроицкое", "Александровка" - "Марьинка" и "Октябрь" - "Гнутово".