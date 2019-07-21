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Кризис в Сирии

Асад: сирийцы будут помнить мужество россиян, помогавших им бороться с терроризмом

Президент Сирии также отметил, что Россия защищала суверенитет его страны в международных организациях

ТАСС, 21 июля. Президент Сирии Башар Асад направил в воскресенье поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом говорится в сообщении президентской канцелярии, распространенном информационным агентством SANA.

"Наш народ высоко ценит мужество и героизм, проявленные россиянами, которые внесли эффективный вклад в борьбу с терроризмом на всей территории Сирии, - отметил в своем послании Асад. - Мы гордимся исторической дружбой и братскими связями между нашими странами и народами и намерены развивать двусторонние отношения во всех сферах".

Как подчеркнул сирийский лидер, Россия заняла благородную позицию и защищала суверенитет Сирии и ее независимое решение в международных организациях. "Россия на протяжении всей своей истории подтверждала, что является великим государством, которое охраняет международную законность, не вмешивается во внутренние дела других государств и уважает волю их народов", - подчеркнул Асад.

Ранее Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, подчеркнув, что РФ продолжит оказывать сирийскому государству содействие в защите его суверенитета и территориальной целостности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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