Глава партии "Слуга народа" не исключил, что займет кресло спикера Рады

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допустил, что может занять кресло спикера Верховной рады после внеочередных парламентских выборов. Об этом он заявил в комментарии журналистам перед голосованием на избирательном участке в Киеве.

"Я думаю, что все возможно, но я считаю, что сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить", - цитирует его информагентство УНИАН.

Разумков не стал комментировать вопрос распределения должностей в новом правительстве. Политик заявил, что вопрос не в должностях, а в том, "насколько те или иные представители политической силы смогут эффективно реализовывать те задачи, которые перед ними сегодня ставит украинское общество".

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". 11-15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% - у "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" набирает около 4-5%, находясь на грани прохождения в парламент.