Токаев заявил, что не сразу согласился заменить Назарбаева на посту президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 21 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что изначально уклонился от предложения претендовать на пост главы государства, а процесс подготовки к этому выдвижению длился не один год. Об этом он сказал в интервью для фильма Алексея Пивоварова "Президент 2.0", который вышел в эфир на казахстанском "31 канале" в воскресенье.

"Ну что скрывать? С первого раза я, естественно, если не отказался, то уклонился", - рассказал Токаев. "И разговоры на эту тему продолжались, естественно, не один день, не одну неделю, не один месяц и даже не один год. Я абсолютно трезво оценивал свои возможности, понимал, насколько тяжела ноша президента целого государства, девятого в мире по территории государства, расположенного в самом сердце Евразии, если так можно выразиться", - продолжил казахстанский президент.

19 марта 2019 года первый президент Казахстана 78-летний Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана 65-летний Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. 9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал так же Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей. 12 июня состоялась его инаугурация.