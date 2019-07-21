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Кризис на Украине

Пункт пропуска "Майорское", где обнаружили 12 взрывоопасных предметов, возобновил работу

Ранее пункт пропуска из-за сообщения о минировании приостанавливал пропуск людей и транспортных средств в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе, где было обнаружено 12 взрывоопасных предметов, возобновил работу. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 19:30, работы по обследованию территории КПВВ "Майорское" пиротехническими подразделениями ГСЧС завершено, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. - В 19:24 КПВВ "Майорское" возобновил свою работу".

Утром в воскресенье КПВВ "Майорское" из-за сообщения о минировании приостанавливал пропуск людей и транспортных средств в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут". Все гражданские лица, которые находились в пункте пропуска, и пограничники были эвакуированы. Однако проведенная проверка информацию не подтвердила, и пункт пропуска возобновил работу.

Позднее сотрудники ГСЧС обнаружили взрывоопасный предмет на КПВВ "Майорское", его работа вновь была приостановлена. Пиротехники в ходе проверки всего обнаружили 12 таких предметов.

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