Партия Зеленского набирает на выборах в Раду около 50%

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Первые официальные данные ЦИК Украины подтвердили данные экзитполов о том, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду с большим отрывом от всех остальных.

После подсчета 0,04% протоколов, партия получает 47,58% голосов. На данный момент 5%-ный барьер для прохождения в парламент также преодолевают партия Юлии Тимошенко "Батькивщина", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Радикальная партия Олега Ляшко.