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Парламентские выборы на Украине - 2019
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Партия Зеленского набирает на выборах в Раду около 50%

Согласно первым данным ЦИК, 5%-ный барьер также преодолевают политические силы Юлии Тимошенко, Петра Порошенко, "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также Радикальная партия Олега Ляшко
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре)
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Первые официальные данные ЦИК Украины подтвердили данные экзитполов о том, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду с большим отрывом от всех остальных.

После подсчета 0,04% протоколов, партия получает 47,58% голосов. На данный момент 5%-ный барьер для прохождения в парламент также преодолевают партия Юлии Тимошенко "Батькивщина", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Радикальная партия Олега Ляшко.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
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