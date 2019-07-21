{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Парламентские выборы на Украине - 2019

Явка по всем 199 округам на внеочередных выборах в Раду составила 49,84%

Самая высокая активность избирателей зафиксирована в Черниговской области, отметили в ЦИК Украины

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Итоговая явка на внеочередных выборах в Верховную раду составила 49,84%. Такие данные в воскресенье обнародованы на сайте ЦИК страны после обработки протоколов из всех 199 избирательных округов.

На эту тему
Политические партии, участвующие в досрочных выборах в Верховную раду Украины

Отмечается, что самая высокая активность избирателей зафиксирована в Черниговской области, самая низкая - в Закарпатской области.

По результатам экзитполов, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал "112 Украина", телеканал ТСН, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
Парламентские выборы на Украине - 2019
В Раду проходят как минимум пять партий, "Слуга народа" набирает порядка 40%
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил партию "Голос" Святослава Вакарчука обсудить с ним возможность создания коалиции
Читать полностью