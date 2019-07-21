В Раду проходят как минимум пять партий, "Слуга народа" набирает порядка 40%

На данный час "Слуга народа" Владимира Зеленского набирает чуть более 38%. Экзитполы, однако, дают ей 44,4%. На втором месте "Баткивщина" Юлии Тимошенко (более 11%). Экзитполы же показали, что она может рассчитывать не более, чем на 8,5%. "Европейская солидарность" Петра Порошенко пока на третьем месте. У нее около 9,5% голосов. Чуть меньше ей дают экзитполы.

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Как минимум пять партий проходят в Верховную раду по итогам состоявшихся в воскресенье на Украине внеочередных парламентских выборов. Больше всех по партийным спискам получает президентская партия "Слуга народа". Об этом свидетельствуют как данные экзитполов, которые были опубликованы сразу же после закрытия участков, так и самые первые данные Центральной избирательной комиссии. Правда, ЦИК пока успел подсчитать чуть более одного процента бюллетеней. И разница с экзитполами состоит лишь в том, что, по данным комиссии, в Раду попадают шесть партий.

Четвертой пока идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича (более 8%). Однако все экзитполы убедительно показали, что именно эта политическая сила будет второй по численности фракцией в парламенте с примерно 12% голосов.

На пятой строчке "Радикальная партия" Олега Ляшко (около 8%). По данным экзитполов, она вообще не должна пройти в Раду.

Шестую позицию пока удерживает партия "Голос" певца Святослава Вакарчука. У него около 6,5%. Примерно столько же дали ему и экзитполы.

Первая реакция президента

Сразу же после объявления первых результатов президент Украины Владимир Зеленский назвал победу своей партии "Слуга народа" на выборах большой ответственностью.

"Это не просто большое доверие, это большая ответственность для меня лично и для нашей команды", - заявил он, пообещав, что не подведет украинцев.

Зеленский также назвал приоритетом для "Слуги народа" прекращение конфликта в Донбассе и освобождение украинских моряков, арестованных в России за нарушение госграницы.

"Приоритеты вы знаете: для нас главные приоритеты, я уверен, - это прекращение войны и возвращение наших пленных, победа над той коррупцией, которая до сих пор остается на Украине", - сказал он.

"Что касается моряков. Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. <...> Сроков точных я не могу предоставить. Потому что это была бы неправда, если бы я сказал. Действительно, для нас приоритетный вопрос не только моряки - и моряки, и политзаключенные, и военнопленные", - продолжал Зеленский.

"Для нас это является приоритетом, мы хотим видеть их дома, - продолжал он. - Я как раз с президентом РФ и говорил на тему срочного возвращения моряков и на тему всех пленных, наших украинцев, именно в России. Потому, что когда мы с вами говорим обо всех пленных - это разные треки, потому что мы не выходим из Минских договоренностей, не выходим из нормандского формата".

Что думают в оппозиции

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не до конца удовлетворен результатом состоявшихся в воскресенье досрочных выборов в Верховную раду.

"С учетом только что оглашенных результатов мы не до конца удовлетворены, считаем, что сейчас наступает очень серьезный этап борьбы, - сказал он журналистам. - Мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр. Я думаю, что они еще изменятся".

Медведчук отметил, что у его партии много конкретных идей. "Мы будем добиваться мира в нашей стране, кардинального изменения экономического курса, улучшение уровня благосостояния", - сказал он.

В свою очередь Сопредседатель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко выразил уверенность, что с новым составом парламента Украина станет мирной страной.

"Я хочу сказать большое спасибо всем избирателям, которые сегодня проголосовали за мир, за то, чтобы страна вернулась к нормальной жизни, - сказал он. - Мы вторая по величине политическая сила, мы будем залогом того, что это произойдет".

По словам Бойко, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" "точно не будет в оппозиции к украинскому народу". "Мы будем выполнять те указания, которые дали нам избиратели - установление мира и улучшение их жизни", - подчеркнул он.

Второй сопредседатель партии Вадим Рабинович добавил, что "Оппозиционная платформа" будет помогать тем, кто "будет устанавливать мир в Донбассе". "Если партия Зеленского "Слуга народа" будет стремиться к миру, мы окажем ей помощь, независимо от того, какие у нас будут договоренности, - сказал он. - Все остальные, кто будет вести нас в НАТО, МВФ и еще непонятно куда, мы сотрудничать не будем".

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко поблагодарила тех, кто много лет голосует за нее.

"Я хочу сказать тем людям, которые за нас голосуют много лет: мы верим в вас, вы верите в нас, и мы вместе верим в Украину. Именно мы с вами и будем строить Украину в то время, когда оно придет", - отметила Тимошенко.

Она уверена, что именно ее политическая сила может изменить жизнь украинцев. "Вы 20 лет верите в нас и в то, что мы вместе с вами можем изменить жизнь людей Украины. И вы правильно верите, потому что только наша команда имеет стратегический пошаговый план действий, мы 20 лет не исповедовали двойных стандартов, не исповедовали клановую систему, боролись с олигархами", - добавила она.

Бывший президент Петр Порошенко уже традиционно пообещал в Верховной раде остановить реванш пророссийских сил.

"Нам с вами бороться за Украину и нам с вами останавливать российский реванш", - сказал он. Порошенко также заявил, что сделает все, чтобы не допустить "Оппозиционную платформу - За жизнь" к реальной власти: формированию коалиции и кабинета министров. "Эти силы должны остаться маргиналами политической жизни под плотным вниманием спецслужб. Уже до утра остальные партии должны отмежеваться от платформы Бойко-Медведчука и засвидетельствовать недопустимость сотрудничества с ними, как это сделали мы", - добавил экс-президент.

Будущая коалиция

Президент Владимир Зеленский, не дожидаясь окончательных результатов, сразу же пригласил партию "Голос" Святослава Вакарчука обсудить с ним возможность коалиции в Раде.

"Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор, будем рассматривать коалицию в Раде с "Голосом", - сказал президент.

Президенту также задали вопрос о том, может ли лидер "Голоса" Вакарчук возглавить новое правительство Украины. На это Зеленский ответил, что этот вопрос следует адресовать самому Вакарчуку. "Это огромная ответственность и надо быть гуру экономики. Хотим, чтобы это (новый премьер) был мощный независимый человек", - добавил он.

При этом в самой президентской партии "Слуга народа" исключили возможность сотрудничества как с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко, так и с "Оппозиционной платформой - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

"Я свое мнение скажу, я слабо себе представляю такое объединение", - ответил глава партии Дмитрий Разумков на вопрос о возможности сотрудничества с Порошенко.

"Если же мы говорим об "Оппозиционной платформе", то те методы предвыборной борьбы, которые они использовали, на мой взгляд не всегда соответствовали интересам государства и национальной безопасности, - продолжал Разумков. - Лично я думаю, что большая часть нашей команды слабо себе представляет такой формат объединения".

В свою очередь официальный представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что ни Юрий Бойко, ни Юлия Тимошенко не имеют шансов стать премьер-министром.

"Я не могу персонально выражать таких позиций, я это не решаю, я не владею этой информацией, но из того, что я понимаю, другие кандидатуры более вероятны, в частности, это те люди, которые не имеют политического прошлого", - заявил он.

Он также не исключил, что первые переговоры по созданию правящей коалиции начнутся уже на следующей неделе.

Лидер же "Голоса" Святослав Вакарчук заявил о готовности формировать коалиции в Раде, а также быть представленной в правительстве Украины.

"Мы готовы брать на себя ответственность с самых высоких должностей, вплоть до волонтерских. С первых дней, когда будут ясны результаты, мы готовы говорить с другими силами о конфигурации", - пояснил политик. При этом Вакарчук добавил, что готов сотрудничать с теми силами, которые "будут работать по-новому".

Воскресное голосование

В воскресенье на Украине прошли досрочные парламентские выборы. Жители страны выбирали 225 депутатов по партийным спискам, еще 199 парламентариев - по одномандатным округам. Число округов в стране сократилось на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе. В результате вместо положенных по Конституции 450 законодателей в новой Раде, как и в предыдущей, их будет только 424.

Таким образом, первые результаты голосования пока не дают представления о будущем раскладе сил в украинском парламенте, поскольку неизвестно, на чью сторону встанут народные избранники в одномандатных округах.

Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5%-ный барьер, а одномандатникам - получить большинство голосов в своем округе.

Само голосование проходило спокойно. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что значительных и грубых правонарушений не зафиксировано.

"Мы снова продемонстрировали самый высокий уровень безопасности стандартов и обеспечили свободное и прозрачное волеизъявление украинских граждан", - написал он в "Фейсбуке".

Явка, по предварительным данным, составила 49,84%.