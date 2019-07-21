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Парламентские выборы на Украине - 2019

Лидер партии "Голос" поставил условия участия в будущих коалициях в Раде

Ранее создать коалицию Святославу Вакарчуку предложил президент страны Владимир Зеленский
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© Андрей Иволгин/ТАСС

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Голос" певец Святослав Вакарчук поставил условия участия своей политической силы в будущих коалициях в Верховной раде.

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По его словам, коалиция может быть сформирована только на основе коалиционного соглашения. "А коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие "красные линии", - уточнил он.

При этом Вакарчук обозначил свои "красные линии". "Украина движется в Европу, ЕС и НАТО. Закон один для всех. Экономика без олигархов. А депутатов спускаем с неба на землю", - перечислил он свои условия.

"Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с такими партиями мы готовы садиться и договариваться", - объяснил Вакарчук.

По итогам состоявшихся в воскресенье досрочных выборов в Верховную раду попадают пять-шесть партий. Президент страны Владимир Зеленский, партия которого "Слуга народа" набирает больше всего голосов по партийным спискам, уже предложил Святославу Вакарчуку создать коалицию в парламенте.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
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