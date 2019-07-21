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Парламентские выборы на Украине - 2019

Партия Зеленского набирает 40% голосов после обработки около 4% протоколов

На второе место вышла "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
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Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Пропрезидентская партия "Слуга народа" после обработки 3,8% протоколов получила 40,9% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины.

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На этом этапе 5%-ный барьер проходят шесть партий, сообщается на сайте ЦИК.

На второе место вышла "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 10,3% голосов. Партия "Батькивщина" получает 10,1%, "Европейская солидарность" - 8,5%, Радикальная партия - 6,2% и "Голос" - 5,7%.

По партийным спискам вышедшие в Раду партии получат 225 мандатов, еще 199 депутатов избираются в одномандатных округах.

Теги
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