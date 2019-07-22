Глава партии "Слуга народа" сообщил о подготовке коалиционного соглашения для новой Рады

"Драфт коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены, - сказал Разумков изданию "the Бабель". - Сейчас я не буду о них распространяться, это будет некорректно. Сейчас мы исходим из того, как мы это видим. Дальше мы будем смотреть - самостоятельно формируем большинство или начинаем с кем-то обсуждать коалиционное соглашение".

Лидер партии подтвердил, что партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука может стать партнером по коалиции для "Слуги народа", но отметил, что для предметного обсуждения этого вопроса следует дождаться результатов выборов.

"Я думаю, что наша политическая сила показала неплохой результат, такого, если я не ошибаюсь, на Украине еще не было. Точно так же, как весной президент Зеленский показал результат, которого в этой стране еще не было, и я не уверен, что кому-то удастся это повторить", - заявил он.

Согласно результатам различных экзитполов, "Слуга народа" - партия сторонников президента Владимира Зеленского - набрала на внеочередных выборах в Верховную раду Украины от 42,7% до 44,4% голосов по партийным спискам. По итогам обработки 9,14% протоколов результат пропрезидентской партии составляет 41,4%, также 5-процентный барьер для прохождения в Раду преодолевают еще четыре партии, в том числе "Голос".