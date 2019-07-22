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Парламентские выборы на Украине - 2019
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Партия Зеленского набирает почти 42% голосов на выборах в Раду

Согласно итогам обработки 20,75% протоколов, второе место удерживает "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Президент Украины Владимир Зеленский Петр Сивков/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Пропрезидентская партия "Слуга народа" после обработки 20,75% протоколов набирает 41,98% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины.

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По партийным спискам в парламент проходят пять партий, сообщается на сайте ЦИК.

Второе место удерживает "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12,55% голосов. Также 5%-ный барьер преодолевают "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко с 8,67%, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,38% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 6,33%.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье. По партийным спискам прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов, еще 199 депутатов избираются в одномандатных округах.
 

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичТимошенко, Юлия ВладимировнаПарламентские выборы на Украине - 2019
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