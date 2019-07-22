Прокуратура Испании просит восемь лет тюрьмы для экс-главы МВФ Рато по делу о махинациях

МАДРИД, 22 июля. /ТАСС/. Прокуратура по делам о коррупции Испании просит восемь с половиной лет лишения свободы для бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато по делу о выходе на биржу банка Bankia. Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo .

Ведомство обвиняет Рато в намеренном введении в заблуждение и обмане инвесторов. Кроме того, проходящих по делу подозревают в мошенничестве и фальсификации финансовых отчетов. Считается, что бывшее руководство финансового учреждения могло предоставить ложные данные для выхода банка на биржу в 2011 году.

Родриго Рато занимал посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012).

Ранее он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве. Процесс, по которому проходили более 60 человек, был связан с использованием так называемых черных карт банка Caja Madrid (позже Bankia), на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства. Согласно версии обвинения, с помощью этих карт в период с 2003 по 2012 год подозреваемые потратили свыше €12 млн на личные нужды.