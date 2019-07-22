Медведчук заявил, что говорит по-русски для поддержки жителей Донбасса

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что специально использует в разговорах русский язык, а не украинский, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
"Я могу свободно разговаривать на украинском языке. Но в знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей Юго-Востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке. А в том, где мы живем, как мы живем и что нас ожидает завтра", - написал он в понедельник в Facebook.
В своей избирательной программе партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая на досрочных выборах в Верховную раду по данным Центризбиркома, занимает второе место, написала, что собирается вернуть русский язык в школы и вузы, отменить "дискриминационные законы о языке и образовании, переименование церкви и декоммунизацию". В партии заявили, что готовы "вернуть гражданам право говорить, общаться, обучаться на русском и на языках национальных меньшинств". По предварительным данным, в новоизбранной Раде оппозиционеры будут иметь 44 мандата.