Медведчук заявил, что говорит по-русски для поддержки жителей Донбасса

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что специально использует в разговорах русский язык, а не украинский, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

"Я могу свободно разговаривать на украинском языке. Но в знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей Юго-Востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке. А в том, где мы живем, как мы живем и что нас ожидает завтра", - написал он в понедельник в Facebook.

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