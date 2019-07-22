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Парламентские выборы на Украине - 2019

В Донбассе на выборах в Раду победил кандидат, за которого проголосовали 220 избирателей

Это рекордно низкий для Украины показатель

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. В подконтрольной Украине части Донецкой области, в избирательном округе №51 с центром в прифронтовом Зайцево, на выборах в Раду победил самовыдвиженец Александр Ковалев. Для этого ему хватило поддержки 220 избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

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Всего в округе было зарегистрировано 3218 человек. За кандидатов свои голоса отдали 666 граждан. Явка - 21%. Для победы Ковалеву хватило лишь 220 голосов. Это стало для Украины рекордно низким показателем, который позволяет кандидату стать депутатом национального парламента.

В этом же округе выдвигались два действующих депутата - Надежда Савченко и Наталья Веселова, которые на двоих набрали 12 голосов: Савченко - 8, Веселова - 4.

Ковалев является руководителем общественной организации "Никто кроме нас", объединяющей участников боевых действий в Афганистане. По данным СМИ, в 2014 году после противостояния на Майдане Ковалев помогал скрыться бойцам спецподразделения "Беркут", которые находились в центре Киева.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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