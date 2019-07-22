Посол ЕС в РФ: Брюссель, Москва и Пекин сделают все для сохранения иранской ядерной сделки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Европейский союз совместно с Россией и Китаем приложит все возможные усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в интервью ТАСС глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

"Для ЕС крайне важно сохранить СВПД, поскольку это соглашение - краеугольный камень режима нераспространения ядерного оружия. Европейский союз чрезвычайно заинтересован в том, чтобы не допустить гонку ядерных вооружений вблизи своих границ. Поэтому вместе с Китаем и Россией ЕС сделает все возможное для сохранения действия СВПД", - сказал он.

Комментируя вопрос участия третьих стран в системе расчетов между Евросоюзом и Ираном INSTEX, посол отметил, что механизм подразумевает такую возможность. "По-моему, Великобритания, Германия и Франция дали четко понять, что это станет возможным после завершения начального этапа, когда инструмент будет использоваться странами - членами ЕС, - напомнил Эдерер. - Посмотрите заявление верховного представителя ЕС [по иностранным делам и политике безопасности Федерики] Могерини. Она говорит, что необходимо урегулировать некоторые сложные финансово-правовые вопросы до предоставления третьим странам доступа к инструменту".

Говоря о закупках иранской нефти с помощью INSTEX, представитель Евросоюза в России также упомянул высказывание Могерини, которая 15 июля заявила, что возможность торговли другими товарами, в том числе нефтью, в настоящий момент обсуждается учредителями механизма.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. По версии иранской стороны, участники соглашения не в полной мере исполняют свои обязательства в его экономической части, поэтому сделка в нынешнем виде не имеет смысла.