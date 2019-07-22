На выборах в Раду подсчитано 80% бюллетеней. "Слуга народа" - единоличный победитель

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" на состоявшихся в минувшее воскресенье досрочных выборах добилась того, чего не удавалось еще никой политической силе за все 24 года независимости Украины. Впервые большинство в Верховной раде будет единолично контролировать одна партия, которая таким образом сможет сформировать и однопартийное правительство. Вся полнота власти на Украине в ближайшие пять лет, по сути, будет сосредоточена в руках одного человека - президента Владимира Зеленского.

По итогам подсчета 76,34% бюллетеней "Слуга народа" получает по партийным списка 42,85% голосов или 116 мандатов. Не менее убедительной оказалась победа партии и в одномандатных округах. Она получает там еще как минимум 127 мест. Таким образом в будущем парламенте представители партии Зеленского получат не менее 243 мест при том, что простое большинство составляет 226 мест.

На второй позиции, но с огромным отрывом от лидера, следует партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Она набирает по партийным спискам 12,97% голосов или 35 мест. С учетом еще 6 мест в одномандатных округах ее фракция будет насчитывать 41 депутата.

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место. Она получает по партийным спискам 8,33% голосов или 22 места. Еще два места партия получила в одномандатных округах Львовской области.

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко набирает 8,10% или 21 место. Еще три мандата партия завоевала в одномандатных округах.

"Голос" музыканта Святослава Вакарчука получает 6,07% голосов или 17 мандатов. Еще два она получила в одномандатных округах.

В новую Раду попадают также порядка 50 депутатов-самовыдвиженцев. Еще около 10 одномандатников будут представлять более мелкие партии, которые не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

В ходе воскресного голосования жители страны выбирали 225 депутатов по партийным спискам. Еще 199 парламентариев избирались по одномандатным округам. Число округов в стране сократилось на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе. В результате вместо положенных по Конституции 450 законодателей в новой Раде, как и в предыдущей, их будет только 424.

Оценка ОБСЕ

Выборы на Украине прошли прозрачно и соответствовали международным стандартам, которые предъявляются к процессу волеизъявления граждан, заявил в понедельник специальный координатор ОБСЕ, Почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава комитета парламента Финляндии по обороне Илкка Канерва.

"Голосование было прозрачным, а организация выборов была на хорошем уровне, - отметил он. - Подсчет голосов был также прозрачным".

По словам Канервы, избирательная компания была конкурентной, несмотря на ряд нарушений демократических процедур. К таковым спецкоординатор ОБСЕ, в частности, отнес использование административного ресурса, а также СМИ для достижения политического преимущества.

В свою очередь, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, выступая по братиславскому сетевому телеканалу "Таблет", заявил, что украинцы выбрали партию Владимира Зеленского, желая закончить войну в Донбассе.

"Итоги парламентских выборов подтвердили данный [избирателями] сильный мандат президента Зеленского, - подчеркнул Лайчак. - Видно, что люди на Украине устали от войны, и Зеленский победил, так как обещал на президентских выборах закончить эту войну".

По мнению главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, именно новая Верховная рада будет решать судьбу минских соглашений, поскольку только от парламента зависит принятие тех законов, которые необходимы для реализация мирного плана урегулирования конфликта в Донбассе.

По его словам, решение вопроса обмена пленными - "это пункт минских соглашений, который выполняется исходя из политической воли господина Зеленского". "В остальной части минские соглашения могут быть выполнены только тогда, когда будут приняты законы. А это уже исключительная функция парламента при парламентско-президентской форме правления, которая существует на Украине", - сказал он.

Реакция в России

В МИД России в понедельник расценили итоги парламентских выборов как свидетельство усталости народа от политики запугивания, проводившейся предыдущими властями.

"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Группировка экстремистов из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходят в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование - "голосованием надежды", - заявили в дипведомстве.

В Москве продолжат "внимательно следить за развитием ситуации на Украине", добавили в МИД. "Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам", - подчеркнули в дипведомстве.