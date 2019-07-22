Лондон предупредил Тегеран о возможности увеличения военного присутствия Запада в заливе

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант предупредил Тегеран о том, что Соединенное Королевство и его союзники могут увеличить военное присутствие в регионе Персидского залива после таких действий, как задержание иранской стороной британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

"С тяжелым сердцем мы объявляем об увеличении международного присутствия в Персидском заливе, потому что наша дипломатия сконцентрировала свои усилия на ослаблении напряженности в надежде, что такие изменения не будут необходимы. Если Иран продолжит идти по этой опасной тропе, то они должны будут признать, что ценой за это будет большее военное присутствие Запада в водах вдоль их береговой линии, - заявил Хант в понедельник с трибуны Палаты общин британского парламента. - Не потому, что мы хотим повысить напряженность, а просто потому, что свобода судоходства является тем принципом, который Великобритания и его союзники всегда будут защищать".

В своем заявлении глава британского МИД также назвал захват танкера "актом государственного пиратства".

Государственное пиратство

Хант назвал задержание британского танкера "актом государственного пиратства" со стороны Ирана.

"Позвольте мне сказать со всей ясностью: у Ирана нет права перекрывать проход для судов, тем более подниматься на борт судна. Поэтому это был акт государственного пиратства, который эта палата [общин], не колеблясь, осуждает", - заявил министр. Он добавил, что Тегеран откровенно нарушил правила свободной навигации.

По словам Ханта, танкер шел через международный пролив в соответствии со всеми международными нормами и находился в момент задержания в территориальных водах Омана. "Автоматическая идентификационная система судна была включена, и его позиция [координаты] были доступны общественности", - отметил глава британского МИД.

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке нефти из Ирана на НПЗ в Сирию в нарушение санкций.