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Обвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
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Временного поверенного в делах России в Южной Корее вызвали в МИД республики

ТАСС, 23 июля. Временный поверенный в делах РФ в Южной Корее Максим Волков был вызван во вторник в МИД республики, где ему была вручена нота протеста в связи с инцидентом в воздухе над Японским морем. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте внешнеполитического ведомства Республики Корея.

Ранее КНШ вооруженных сил Республики Корея выступил с утверждением, что в опознавательную зону ПВО страны утром вошли три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Один российский самолет, по версии южнокорейской стороны, дважды нарушил воздушное пространство республики - около 09:00 и 09:30 утра по местному времени (03:00 и 03:30 мск соответственно). Инцидент произошел районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15 и F-16, которые произвели предупредительные выстрелы.

Как сообщили в Минобороны РФ, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили во вторник плановый полет над нейтральными водами Японского моря, не допустив при этом нарушений границ других государств. В ведомстве отметили, что поднятые навстречу южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры рядом с российскими самолетами, в частности пересекли их курс.

Теги
РоссияРеспублика КореяОбвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
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