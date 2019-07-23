Еще одного лидера оппозиции вызвали на опрос по делу о митингах в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии вызвали на опрос бывшего адвоката, ныне одного из лидеров оппозиционной партии "Свободные демократы" Левана Самушию по делу о беспорядках на митинге 20-21 июня в Тбилиси у здания парламента страны. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщила сотрудница пресс-службы МВД.

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"Мы его [Самушию] вызвали, однако он ответил нам отказом. По всей вероятности, его опросят в присутствии судьи-магистрата", - сказала сотрудница пресс-службы, добавив, что точная дата вызова оппозиционера в суд для дачи показаний станет известна позже.

По делу о беспорядках на митинге ранее уже дали показания в присутствии судьи-магистрата экс-глава МИД Григол Вашадзе, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, члены "Нацдвижения" Георгий Барамидзе и Хатия Деканоидзе, а также лидер "Национал - демократической партии" Бачуки Кардава, член движения "Победившая Грузия" Губаз Саникидзе и член партии "Закон и справедливость" Ираклий Глонти.

На вопросы следствия в понедельник ответил и бывший министр обороны, основатель движения "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили.

В конце июня Тбилисский городской суд избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения для еще одного фигуранта дела о беспорядках на митинге, депутата парламента от "Единого национального движения" Ники Мелии. МВД расследует дело беспорядках на митинге по статье "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.