Госдепартамент осудил якобы нанесенные РФ и Сирией авиаудары в Идлибе

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию и Сирию в нанесении авиаударов, которые якобы имели место в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"Мы осуждаем продолжающиеся авиаудары России и [правительства президента Сирии Башара] Асада в Идлибе. В результате этих ударов уничтожается инфраструктура и погибают гражданские лица. Военного решения конфликта в Сирии не существует. Мы призываем к немедленному прекращению огня и возврату к политическому процессу. Необходимо прекратить эту гуманитарную катастрофу", - написал он.

"Соединенные Штаты осуждают нанесенные вчера авиаудары в городе Мааррат ан-Нууман на юге провинции Идлиб", - говорится также в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента. "Авиаудары были нанесены по жилым домам и рынку города", - утверждает американское внешнеполитическое ведомство.

Ранее некоторые западные СМИ сообщили об ударе, якобы осуществленном российскими самолетами по овощному рынку на северо-западе Сирии, и о том, что в результате этой атаки было убито 19 человек, в том числе 16 мирных жителей, и что еще по меньшей мере 45 человек было ранено.

В понедельник Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе самолетов ВКС РФ по рынку в Сирии. В распространенном заявлении российского военного ведомства отмечалось, что информация "анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" о якобы [имевшем место] нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Мааррат ан-Нууман (провинция Идлиб) - фейк". В министерстве подчеркнули, что авиация ВКС России никаких задач в этом районе не выполняла.