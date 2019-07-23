Лидер лейбористов призвал сторонников выйти на демонстрацию с призывом к всеобщим выборам

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал сторонников выйти в предстоящий четверг на демонстрацию с призывом к досрочному проведению всеобщих выборов. Об этом он написал во вторник в Twitter .

"Присоединяйтесь к нам в четверг, чтобы потребовать проведения всеобщих выборов с тем, чтобы выбор тех, кто руководит нами, мог сделать народ этой страны, а не 100 тыс. нерепрезентативных членов партии тори", - сказано в твите лидера британской оппозиции.

Призыв Корбина приурочен к победе на выборах нового лидера правящей Консервативной партии экс-мэра Лондона и бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона, который в среду вступит в полномочия премьер-министра страны, сменив на этом посту Терезу Мэй. В выборах лидера тори приняли участие 139 тыс. членов правящей партии, из них Джонсона поддержали 92 тыс., откуда и упоминание Корбином округленного им числа проголосовавших.

Консервативная партия обладает правом сохранять себя у власти до 2022 года, однако в нынешнем положении ей трудно проводить принципиальные решения через Палату общин, где у нее нет прямого парламентского большинства. Телеканал Sky News не исключает, что поставленная Джонсоном цель в виде реализации выхода страны из ЕС не позднее 31 октября потребует с учетом настроений в нынешнем составе парламента немедленного проведения досрочных выборов, а они грозят положить конец правлению Консервативной партии, которая сейчас переживает далеко не самые благоприятные времена в собственной истории. Правда, выступая вечером во вторник с речью перед парламентским Комитетом 1922, который объединяет рядовых парламентариев-тори, Джонсон, как свидетельствуют участники закрытого для прессы заседания, заверил однопартийцев, что проведение досрочных выборов не входит в его планы.