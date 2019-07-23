МВД Украины направило в Донбасс спецназ для стабилизации ситуации после выборов

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины сообщило об отправке спецназа в город Покровск Донецкой области для обеспечения порядка при подсчете голосов в Окружной избирательной комиссии №50. Заявление об этом было опубликовано на официальной странице МВД Украины в Facebook.

"Для стабилизации ситуации в ОИК №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", - говорится в заявлении.

С 22 июня у здания избирательной комиссии продолжается акция протеста, которая началась после заявлений наблюдателей о нарушениях в ходе выборов.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" после обработки 80,61% протоколов набирает 42,85% голосов.