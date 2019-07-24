Зеленский назначил своим советником дипломата, работавшего с Кучмой, Ющенко и Порошенко

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил свои советником Руслана Демченко, который ранее занимал различные должности в МИД Украины, а также в структуре администраций нескольких экс-президентов страны.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", - сказано в указе главы государства. Проработав в 1992 - 1996 годах в посольстве Украины в США, Демченко затем перешел на должность заместителя руководителя управления администрации экс-президента Леонида Кучмы.

Затем вновь вернулся на дипломатические должности - в 2000 - 2005 годах работал генконсулом Украины в Стамбуле, послом в Сербии и Черногории.

В 2005-2006 годах руководил Службой государственного протокола и церемониала секретариата экс-президента Украины Виктора Ющенко, а затем пять лет возглавлял офис Ющенко.

При Викторе Януковиче, который был главой украинского государства в 2010 - 2014 годах, занимал разные должности в структуре МИД страны - от заместителя министра, до и.о. главы МИД.

Демченко также являлся советником бывшего президента Петра Порошенко. В октябре 2018 года он был представителем Киева на переговорах в Минске контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.