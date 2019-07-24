Посольство КНДР: задержанное судно с россиянами шло под флагом Южной Кореи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Судно с российской командой, задержанное пограничниками КНДР, шло под флагом Южной Кореи, сейчас проводится его проверка, после чего оно может быть отправлено в РФ. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель посольства КНДР в Москве.

"Судно шло под южнокорейским флагом. Капитан признал, что было нарушение территориальных вод. Сейчас наши пограничники проводят проверку", - сказал собеседник агентства.

Представитель посольства указал, что, по его мнению, "учитывая хорошие отношения между Россией и КНДР, после проверки судно будет отпущено в Россию". Дипломат подчеркнул, что это только его мнение, а не официальная позиция.

Российское судно было задержано в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из порта Сокчо в Японское море для добычи краба. По словам представителей МИД КНДР, его задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". В настоящее время оно находится в порту города Вонсан.

Судно принадлежит ООО "Северо-восточная рыболовная компания" и приписано к порту Невельск. На его борту находятся 15 россиян. Двое из команды - южнокорейцы.