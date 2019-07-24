Сеул сотрудничает с Москвой для возвращения южнокорейских моряков из КНДР

ТАСС, 24 июля. Южная Корея поддерживает связь с РФ для возвращения из КНДР южнокорейских моряков с задержанного властями КНДР российского судна "Сянхайлинь-8". Об этом заявил в среду представитель Министерства объединения Республики Корея на встрече с журналистами.

"Мы поддерживаем контакт с Россией по дипломатическим каналам и направили просьбу о содействии [в освобождении моряков]. Российская сторона продолжает информировать нас о процессе возвращения членов экипажа", - приводит агентство Yonhap слова представителя ведомства. Он также заявил, что "граждане Республики Корея здоровы, и им ничего не угрожает".

Отмечается, что российская компания наняла их в качестве специалистов по рыболовному промыслу.

Ранее в среду сообщалось, что посольство России в КНДР предпринимает меры по возвращению членов экипажа "Сянхайлинь-8" и разрешению создавшейся ситуации.

Российское судно было задержано в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. По словам представителей МИД КНДР, его задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". В настоящее время оно находится в порту города Вонсан.

Судно принадлежит ООО "Северо-восточная рыболовная компания" и приписано к порту Невельск. На его борту находятся 15 россиян и двое южнокорейцев.