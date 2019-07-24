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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

AP: британское судно прошло Ормузский пролив впервые после задержания танкера Ираном

По данным агентства, речь идет о танкере BW ELM

ТАСС, 24 июля. Коммерческое судно под британским флагом прошло через Ормузский пролив и прибыло в порт Катара впервые после инцидента с задержанием нефтяного танкера Stena Impero иранскими властями на прошлой неделе.

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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Главное

Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

По его данным, речь идет о британском танкере BW ELM. Фрегат ВМС Великобритании HMS Montrose, дежурящий в регионе Персидского залива, следил за проходом танкера, но не сопровождал его, указывает агентство.

19 июля иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

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ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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